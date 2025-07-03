На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пациентка не выжила во время операции по коррекции груди в подмосковной клинике

112: в Подмосковье пациентка не выжила во время операции по коррекции груди
true
true
true
close
Shutterstock

В Подмосковье 47-летняя женщина решила сделать коррекцию груди и не выжила во время операции. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в одной из клиник эстетической хирургии в городе Подольске. Женщина поступила на плановую операцию по коррекции груди, однако после нее пациентка не вышла из состояния наркоза — спасти ее не удалось.

В настоящее время в медицинском учреждении работают следователи. Для установления точной причины случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза.

До этого в Москве женщина не выжила во время операции по удалению лишнего жира. Во время манипуляций у нее произошла аллергическая реакция на препарат, после чего случился приступ эпилепсии. Позже стало известно, что она решилась на процедуру из-за переживаний по поводу одиночества и шуток о возрасте.

Ранее в Махачкале девушка не выжила во время процедуры увеличения ягодиц на дому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами