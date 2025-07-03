Пациентка не выжила во время операции по коррекции груди в подмосковной клинике

112: в Подмосковье пациентка не выжила во время операции по коррекции груди

В Подмосковье 47-летняя женщина решила сделать коррекцию груди и не выжила во время операции. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в одной из клиник эстетической хирургии в городе Подольске. Женщина поступила на плановую операцию по коррекции груди, однако после нее пациентка не вышла из состояния наркоза — спасти ее не удалось.

В настоящее время в медицинском учреждении работают следователи. Для установления точной причины случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза.

До этого в Москве женщина не выжила во время операции по удалению лишнего жира. Во время манипуляций у нее произошла аллергическая реакция на препарат, после чего случился приступ эпилепсии. Позже стало известно, что она решилась на процедуру из-за переживаний по поводу одиночества и шуток о возрасте.

Ранее в Махачкале девушка не выжила во время процедуры увеличения ягодиц на дому.