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Юным белгородцам пришлось разнимать драку школьниц, вмешавшихся в их ссору из-за прически

В Белгороде две школьницы подрались в ТЦ, вмешавшись в чужой конфликт
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SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

В Белгороде юношам пришлось разнимать драку школьниц, вмешавшихся в их конфликт из-за прически. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел 2 июля на фудкорте одного из торговых центров. Конфликт начался, когда 17-летний юноша сделал замечание молодому человеку из другой компании по поводу его прически. В словесную перепалку втянулись девочки из обеих компаний, после чего 13-летняя и 16-летняя школьницы начали драться — их разнимали юноши.

Полиция провела проверку и установила всех участников инцидента. В отношении 17-летнего юноши составлен протокол по административной статье о мелком хулиганстве. Все подростки и их родители получили официальные предостережения. Рассматривается вопрос о постановке участников потасовки на профилактический учет.

Ранее россиянка устроила драку в парикмахерской и ударила мастера ножницами из-за стрижки.

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