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Россиянка устроила драку в парикмахерской и ударила мастера ножницами из-за стрижки

78.ru: в Петербурге клиентка напала на парикмахера с ножницами

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Depositphotos

Во Фрунзенском районе Петербурга женщина, недовольная стрижкой челки, устроила потасовку в парикмахерской и ударила мастера ножницами по голове. Об этом сообщает 78.ru.

38-летняя посетительница парикмахерской пришла постричь челку, мастер выслушала пожелания клиентки и выполнила работу. Однако петербурженка осталась недовольна. Спустя несколько часов клиентка вернулась в салон вместе с мужем и устроила драку.

Она избила 58-летнего парикмахера, схватила выпавшие из ее рук ножницы и ударила женщину ими по голове. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, у нее диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травмы и ушибы. Известно, что нападавшая не попадала в поле зрения полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тобольске мужчина пришел подстричься и лишился мочки уха. Мужчина пришел в парикмахерскую, где планировал сделать прическу, но во время процедуры барбер срезал клиенту ножницами часть уха. Медики диагностировали резаную рану ушной раковины с дефектом кожи. Эксперты оценили травму как легкий вред здоровью. Так как мужчина испытывал «физические и нравственные страдания» и полагал, что его обезобразили, от барбера он потребовал 100 тысяч рублей.

Ранее школьницу избили в салоне красоты в Москве за то, что она пришла по купону.

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