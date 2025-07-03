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Стали известны дата и место прощания с ведущим Михаилом Антоновым

Прощание с ведущим Михаилом Антоновым пройдет 5 июля
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Telegram-канал «Радио «Комсомольская правда»»

Церемония прощания с ведущим радиостанции «Комсомольская правда» Михаилом Антоновым пройдет 5 июля в Центральной клинической больнице гражданской авиации в Москве. Об этом сообщил ТАСС главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов.

«Прощание с Михаилом Антоновым состоится в субботу 5 июля по адресу Иваньковское шоссе д. 7, ЦКБ гражданской авиации», — уточнил он.

Также Горбунов сообщил, что начало церемонии запланировано на 11:30 мск.

3 июля в Telegram-канале радиостанции появилась информация, что не стало Михаила Антонова. В публикации уточнили, что он был не просто голосом радио «КП». Антонов был и навсегда останется душой радиостанции.

В эфире «Комсомольской правды» ведущий вел программы «Дежавю», «Был бы повод» и «Настоящий хит-парад». Кроме того, в публикации отметили, что именно Антонов незамедлительно вышел в эфир радиостанции ранним утром 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция (СВО).

Ранее умер известный американский телеведущий Джон Бренкус.

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