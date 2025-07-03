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Пьяный россиянин изнасиловал 16-летнюю девушку и стал фигурантом дела

В Забайкалье юношу обвинили в изнасиловании девушки-подростка
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Depositphotos

В Забайкалье 22-летнего юношу обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 25 июня в одном из сел Могочинского округа. По версии следствия, местный житель в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал несовершеннолетнюю.

Потерпевшая сообщила о преступлении своей знакомой через несколько дней после случившегося, после чего было подано заявление в правоохранительные органы. Подозреваемого оперативно задержали. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, молодому человеку предъявили обвинение.

Обвиняемому вменяется преступление по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Теперь юноше грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее юная петербурженка чудом отбилась от насильника и оказалась в травмпункте.

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