Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подвергла резкой критике действия газеты The Washington Post (WP). Своим мнением она поделилась на своей странице в социальной сети X.

«Корреспондентка The Washington Post Эллен Накашима, как представляется, активно пристает к сотрудникам аппарата директора национальной разведки. <...> Она звонит представителям разведки высокого ранга с телефона, предназначенного для разового использования, отказывается представиться, скрывает тот факт, что работает на The Washington Post, а затем требует от них поделиться «чувствительной» информацией», — написала Габбард.

Глава Нацразведки считает, что подобное поведение демонстрирует отчаянную попытку либеральной американской прессы саботировать повестку дня президента США, в которой, по словам Габбард, она отказалась даже от видимости журналистской этики.

«The Washington Post должно быть стыдно. И им следует немедленно прекратить это», — добавила глава Национальной разведки США.

В конце июня председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил о попытках Киева заставить замолчать СМИ.

Ранее Габбард заявила, что Путин и Трамп являются очень хорошими друзьями.