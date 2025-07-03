В Госдуме рассказали, какие российские фильмы могут понравиться американцам

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в состоявшемся 3 июля телефонном разговоре главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили идею об обмене фильмами, демонстрирующими традиционные ценности. В России много фильмов, которые понравятся американцам, заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«У нас очень много фильмов хороших — наши сказки, и снятые в последнее время, и раньше. Это фильмы великих режиссеров — Бондарчука, Ростоцкого, Чухрая. Вопрос о том, что это будет, это будет ретроспектива советских фильмов или показ нового. Я думаю, министерство культуры решит», — сказала она.

Драпеко напомнила, что фильмы «Тихий дон» и «Война и мир» стали популярными во всем мире. Депутат предположила, как могут отбирать фильмы для обмена.

«Это вопрос вкуса. Вопрос эстетический. Я думаю, должны решить наши эксперты. Если американцы согласятся, можно и «Чебурашку» им отдать», — заявила она.

Ранее Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине.