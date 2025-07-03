Семья мужчины исполнила его последнее желание, сбросив тысячи долларов с вертолета

В США семья мужчины исполнила его последнее желание, сбросив деньги с вертолета

В Детройте с вертолета были сброшены тысячи долларовых купюр в память о местном предпринимателе и общественном деятеле Даррелле Томасе, пишет Mothership. По его завещанию, мужчина хотел таким образом выразить благодарность городу и своим соседям.

Как сообщила телеканалу племянница Томаса Кристал Перри, это был способ сказать «спасибо» всем, кто был важен для ее дяди при жизни. Сын Томаса по прозвищу «Смоук» помогал организовать акцию, подчеркнув, что отец был человеком, известным своей любовью к семье и сообществу.

«Детройт, вы все можете не знать, кто был мой отец, но он был великим отцом. Среди своего сообщества он был легендой», — добавил он.

Сотрудница автомастерской Лиза Найф рассказала рассказала, что наблюдала за сценой, как деньги падали с неба. По ее словам, ситуация оставалась спокойной и даже торжественной.

«Не было никаких драк, ничего подобного. Это было действительно прекрасно», — отметила она.

Ранее в Колумбии люди начали собирать деньги, разбросанные по земле после крупного ограбления.