На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья мужчины исполнила его последнее желание, сбросив тысячи долларов с вертолета

В США семья мужчины исполнила его последнее желание, сбросив деньги с вертолета
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Детройте с вертолета были сброшены тысячи долларовых купюр в память о местном предпринимателе и общественном деятеле Даррелле Томасе, пишет Mothership. По его завещанию, мужчина хотел таким образом выразить благодарность городу и своим соседям.

Как сообщила телеканалу племянница Томаса Кристал Перри, это был способ сказать «спасибо» всем, кто был важен для ее дяди при жизни. Сын Томаса по прозвищу «Смоук» помогал организовать акцию, подчеркнув, что отец был человеком, известным своей любовью к семье и сообществу.

«Детройт, вы все можете не знать, кто был мой отец, но он был великим отцом. Среди своего сообщества он был легендой», — добавил он.

Сотрудница автомастерской Лиза Найф рассказала рассказала, что наблюдала за сценой, как деньги падали с неба. По ее словам, ситуация оставалась спокойной и даже торжественной.

«Не было никаких драк, ничего подобного. Это было действительно прекрасно», — отметила она.

Ранее в Колумбии люди начали собирать деньги, разбросанные по земле после крупного ограбления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами