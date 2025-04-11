В Колумбии люди начали собирать деньги, разбросанные по земле после крупного ограбления

В Колумбии местные жители начали собирать деньги, разбросанные по земле после крупного ограбления, пишет Daily Mail.

В международном аэропорту Альмиранте Падилья в колумбийском городе Риоача произошло вооруженное ограбление. Группа из 12 преступников на двух внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado ворвалась на взлетно-посадочную полосу, где в этот момент шел процесс загрузки наличных в самолет авиакомпании LATAM, следовавший в Боготу.

По свидетельствам очевидцев, нападавшие открыли стрельбу, чтобы запугать охранников и персонал аэропорта.

«Они приехали, стреляя. Пассажиры упали на пол. Там были младенцы», - рассказал кубинский турист, ставший свидетелем происшествия.

«Преступникам удалось похитить 24 сумки с деньгами, после чего они прорвались через ограждение аэропорта и скрылись по шоссе, ведущему вдоль северного побережья Колумбии.

Во время побега грабители применили хитрость — вылили масло на дорогу, чтобы затруднить преследование полицейскими мотоциклами. Добравшись до одной из местных деревень, банда подожгла один из своих автомобилей, в котором оставался мешок с деньгами. По версии следствия, это могло быть сделано для отвлечения внимания правоохранительных органов.

После этого в соцсетях начали распространяться кадры, как местные жители собирают уцелевшие банкноты из-под обгоревших остатков автомобиля. Властям пока удалось найти только четыре из похищенных сумок с деньгами и задержать двух подозреваемых. Точная сумма украденного не называется, но, по данным местных СМИ, речь может идти о миллионах долларов.

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