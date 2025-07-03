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Женщина находится в критическом состоянии после сделанной татуировки

Daily Star: британка борется за жизнь после того, как сделала татуировку
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Британка находится в критическом состоянии в одной из больниц Испании после того, как она сделала татуировку, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, Поппи-Мэй Крэтчли была госпитализирована с серьезными осложнениями. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния могла стать бактериальная инфекция, связанная с процедурой нанесения татуировки, либо отравление напитком. В настоящее время она находится в коме, у нее отмечаются множественные отказы органов — проблемы с сердцем, легкими и почками.

Семья Поппи вылетела в Испанию, чтобы быть рядом с ней. Для сбора средств на лечение и поддержку семьи был создан фонд. Организатор кампании Джоди Оддлл отметила, что Поппи — человек с добрым сердцем, любимая дочь и тетя, у которой впереди вся жизнь. Цель сбора — £14 тысяч, на данный момент собрано около £5000.

Брат пострадавшей Кайл также прокомментировал ситуацию, опровергнув слухи в интернете о том, что состояние сестры якобы связано с чрезмерным употреблением алкоголя.

Ранее сообщалось, что татуировки могут повысить риск возникновения рака кожи.

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