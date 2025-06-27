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Тату могут повысить риск возникновения рака кожи

Врач Силин: нанесение тату повреждает кожу, повышая риск рака кожи

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Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Процесс нанесения татуировки может повысить риск возникновения рака кожи, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.

«Механические и термические травмы кожи, приводящие к образованию рубцов, на фоне которых возможно развитие злокачественного процесса, можно отнести к факторам, повышающим риск возникновения новообразований кожи. При нанесении татуировок происходит механическое повреждение кожи, что тоже может повышать риск злокачественного новообразования кожи», – объяснил врач.

Однако рак кожи представляет собой редкое неинфекционное осложнение нанесения тату. Гораздо чаще после процедуры можно столкнуться c аллергией на пигменты, масла и заживляющие пленки. Эти реакции могут проявляться в виде контактного дерматита, анафилактических реакций, фотодерматита.

«Инфекционные осложнения могут возникнуть при неправильном нанесении татуировки (при использовании нестерильных красителей и инструментария, несоблюдении мер асептики и антисептики персоналом, наносящим татуировки), и при неправильном уходе за раной. После нанесения татуировки следует правильно ухаживать за кожей в данном месте. Необходимо очищать кожу средствами с антибактериальным эффектом (очищающие гели, мыло). Средства на основе спирта не рекомендуется использовать. Правильно обрабатывать место татуировки ранозаживляющим кремом (обычно на основе декспантенола), защищать татуировку повязкой от грязи и пыли при прогулках или работе. Лучше всего избегать на время заживления бани, сауны, бассейна, старайтесь не чесать и сдирать образующиеся корки», – заключил врач.

Ранее врач рассказал, что популярность вейпов среди подростков может привести к появлению «отсталого» поколения.

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