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РПН проверил «Коровку из Кореновки» на соответствие требованиям безопасности

РПН: продукция «Коровки из Кореновки» соответствует требованиям безопасности
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила , что продукция, выпускаемая под торговой маркой «Коровка из Кореновки», соответствует установленным требованиям качества и безопасности, что подтверждается результатами проведенного мониторинга. Об этом пишет РИА Новости.

В ответ на появившуюся информацию о временном запрете на импорт мороженого «Коровка из Кореновки» в Армению, Роспотребнадзор подчеркнул, что в рамках мониторинга не было зафиксировано случаев несоответствия продукции требованиям безопасности и качества, установленным техническими регламентами Таможенного союза.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время компетентными органами Армении запрошена дополнительная информация о причинах введения ограничений на продукцию российского производства, включая результаты лабораторных исследований.

Накануне инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Республики Армения ввел временный запрет на импорт мороженого, произведенного российской «Фабрикой настоящего мороженого» под брендом «Коровка из Кореновки», пояснив, что в указанной продукции было обнаружено превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки.

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