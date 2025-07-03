Спор 90-летней и 77-летней лучших подруг из-за растаявшего мороженого закончился трагедией

В Германии спор двух пожилых подруг из-за мороженого закончился трагедией. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошел в июле 2024 года в Мюнхене. Как установило следствие, 90-летняя Бригитта Б. избила свою 77-летнюю подругу Петру Б. после бытового конфликта. Первая разозлилась на пришедшую в гости подругу из-за растаявшего мороженого и ударила ее по голове кастрюлей. Последняя скончалась от полученных травм. После этого агрессорка постирала одежду погибшей и повесила ее сушиться. Голое тело женщина накрыла простыней. Через три дня после инцидента Бригитта Б. позвонила в экстренные службы и сообщила о том, что на ее кухне находится тело Петры Б. Она заявила, что у них «случился жаркий спор, который не закончился ничем хорошим», и попросила забрать погибшую.

По информации СМИ, женщины общались на протяжении 40 лет. Бригитта Б., по словам ее знакомых, всегда славилась скверным характером, но, несмотря на ее выходки, Петра Б. не отказывалась с ней дружить и регулярно навещала ее.

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