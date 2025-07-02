После укуса комара из глаза россиянки удалили 13-сантиметрового червя

В Томске у женщины из глаза после укуса комара удалили длинного червя

В Томске у женщины после укуса комара из глаза удалили 13-сантиметрового червя. Об этом рассказал специалист НИИ микрохирургии Андрей Байтингер, передает «Вести-Томск».

Женщина побывала на отдыхе в Анапе, где ее укусил комар. После возвращения домой выяснилось, что в ее организм попал паразит, который вырос и стал ползать у томички под кожей.

Горожанка обратилась за медицинской помощью. Хирург смог поймать червя возле века женщины и вытащить его. Выяснилось, что это был подкожный гельминт — самка дипофелярии.

«Гельминт попадает в организм человека при укусе комара. В организме человека паразит растет, может мигрировать под кожей, как правило, не размножается, так как в организм человека с укусом комара попадает одна особь», — рассказал Байтингер.

После извлечения паразита направили в инфекционную лабораторию. Отмечается, что дифиляриоз чаще встречается в жарком климате — например, в Африке, на юге Европы или на юге России.

Ранее в Уфе врачи вытащили из глаза женщины длинного червя.