В Китае 8-летнюю девочку неделями рвало живыми червями длиной 1 см

Восьмилетнюю девочку из города Янчжоу в провинции Цзянсу в Китае в течении месяца рвало червями, длина которых достигала 1 сантиметр. Причиной недуга оказалась распространенная бытовая проблема, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Отец девочки рассказал врачам, что каждый раз дочь рвало горстью червей. Медики в нескольких больницах лишь разводили руками, не понимая, что с девочкой. В проблеме смог разобраться доктор Детской больницы Университета Сучжоу Чжан Бинбин.

Специалист посоветовал семье отнести червей на экспертизу в местный Центр по контролю и профилактике заболеваний. Там выяснили, что девочку рвало личинками канализационных мух, также известных как мокрецы. Эти насекомые обитают во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и кухни, и достаточно распространены в южных районах Китая.

Как стало известно SCMP, личинки мух могли попасть в организм девочки с брызгами воды, когда она чистила зубы или спускала воду в туалете. О том, как лечили ребенка, и как сейчас себя чувствует девочка, в издании не уточнили.

До этого гастроэнтеролог, педиатр Асия Сибгатулина рассказала, что делать, если ребенка тошнит. По ее словам, в первую очередь необходимо посадить под углом в 45 градусов, чтобы верхняя часть туловища была выше ног. Важно измерить температуру и поить ребенка водой, даже если он не хочет. При этом пить глотками нельзя, надо давать с чайной ложки. При ухудшении состояния необходимо вызвать скорую помощь.

Ранее врач объяснила, как спасти подавившегося едой ребенка.