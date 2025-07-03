Сенатор Шейкин усомнился, что россиянам нужно запретить покупать алкоголь до 21 года

Законопроект о продаже алкоголя россиянам с 21 года вряд ли будет принят, заявил в беседе с «Газетой.Ru» сенатор Артем Шейкин. Он считает, что 18 лет — юридически выверенная граница взросления, и в этом возрасте человек способен сделать осознанный выбор — в том числе в отношении алкоголя.

«Думаю, что законопроект в предложенной редакции не получит поддержку. Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года требует обсуждения. В 18 лет человек по закону становится совершеннолетним, получает все гражданские права и обязанности: может голосовать, вступать в брак, заключать договоры, нести полную уголовную ответственность. Более того — с этого возраста он имеет право на приобретение оружия в установленном законом порядке. Он считается взрослым — и с него спрашивают как с взрослого. Мы не можем избирательно подходить к понятию зрелости. Если государство доверяет человеку принимать решения в политической и правовой жизни страны с 18 лет, то почему оно считает, что он не способен сделать осознанный выбор в отношении алкоголя», — сказал Шейкин.

По его мнению, задача государства — не лишать молодого взрослого права выбора, а формировать ответственное поведение.

«Превентивные меры, просвещение, поддержка ЗОЖ — это работает. Но запрет сам по себе, особенно когда он воспринимается как недоверие к молодежи, может дать обратный эффект. Важно соблюдать баланс между защитой и уважением к гражданским правам. 18 лет — это логичная, юридически выверенная граница взросления», — констатировал Шейкин.

Проект поправки в закон о продаже алкоголя в России 3 июля в Госдуме внесла коллега Шейкина — заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина. Она отметила, что аналогичный законопроект ранее предлагался Минздравом России в 2019 году. По ее словам, специалисты аргументировали нововведение тем, что головной мозг человека формируется до 21 года, а раннее употребление спиртосодержащих напитков может нанести вред здоровью.

Сенатор считает, что увеличение возраста продажи алкогольной продукции необходимо для «предупреждения алкоголизации молодежи и укрепления традиционных семейных ценностей».

Ранее в Карелии захотели ввести ограничения на продажу алкоголя.