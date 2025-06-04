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Общество
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В США отец трех девочек задушил их и бросил с пакетами на головах

В США мужчина с психическим расстройством расправился с тремя дочерьми
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Idris Solomon/Reuters

В США разыскивают мужчину, который убил трех своих маленьких дочерей и бросил их с пакетами на головах. Об этом сообщает New York Times.

Три сестры — Оливия (5 лет), Эвелин (8 лет) и Пейтин (9 лет) — пропали без вести на прошлой неделе после встречи с отцом, 32-летним Трэвисом Декером. Мужчина проводил время с дочерьми и должен был вернуть их матери к вечеру 30 мая, но не сделал этого. Вскоре женщина обратилась в полицию, отметив, что задержка была необычной и что у Декера имеются проблемы с психическим здоровьем, включая пограничное расстройство личности, и он, вероятно, не принимает лекарства.

Тела девочек были найдены возле кемпинга в округе Челан, штат Вашингтон, с пластиковыми пакетами на головах и связанными запястьями. Причиной смерти, предположительно, стало удушье. Грузовик подозреваемого нашли неподалеку от места обнаружения тел. Местонахождение Декера остается неизвестным. Полиция предупреждает, что мужчина может быть опасен и имеет армейский опыт, что усложняет его задержание. Декеру уже предъявили обвинения в трех убийствах первой степени и похищении.

«Он может быть где угодно. Мы ищем его везде и всюду», — сказал шериф округа Челан Майк Моррисон на пресс-конференции.

Ранее в Петербурге отец задушил семилетнего сына подушкой и покончил с собой.

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