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Надругавшегося 99 раз над падчерицей россиянина отправили в колонию

Астраханец, 99 раз надругавшийся над падчерицей, получил 25 лет колонии

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Астрахани местного жителя признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности ребенка — жертвой мужчины стала его падчерица, которую он подвергал насилию на протяжении шести лет. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Согласно материалам дела, правоохранителям удалось доказать 99 эпизодов сексуализированного насилия. Мужчина проживал в одной квартире с девочкой начиная с ее шести с половиной лет. Впервые на преступление педофил решился, когда падчерице исполнилось девять лет. В суде отметили, что сначала несовершеннолетняя не могла оказать отчиму сопротивление в силу своего возраста, затем из-за «особенностей развития, которые не позволяли ей понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий».

Астраханца признали виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Осужденного на 18 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и образованием детей, а также обслуживать организации, где подобная деятельность осуществляется.

Ранее в Петербурге сотрудника частной школы заподозрили в педофилии.

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