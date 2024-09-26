Пожилой россиянин надругался над внучками супруги

В Петрозаводске местного жителя осудили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Жертвами педофила стали внучки его супруги. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Карелия.

Правоохранители установили, что в 2011-м, а также с 2019 по 2020 год пожилой мужчина неоднократно «совершал иные действия сексуального характера» в отношении малолетних девочек, когда они приходили в гости к бабушке.

«В силу малолетнего возраста о совершенных противоправных действиях потерпевшие сообщили своей матери только в 2023 году», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе следственных действий обвиняемый полностью признал вину. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого в Астрахани местного жителя признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней — жертвой мужчины стала его падчерица, которую он подвергал насилию на протяжении шести лет.

Ранее в Петербурге сотрудника частной школы заподозрили в педофилии.