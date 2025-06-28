Ляйсан Утяшева рассказала о химии между ней и Павлом Волей

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о творческом сотрудничестве со своим мужем — шоуменом Павлом Волей. Ее цитирует ТАСС.
По словам Утяшевой, ей в принципе нравится сотрудничать с коллегами по цеху, поскольку она очень коммуникабельный человек.
«Сотрудничество [в медиапроектах] между мужем и женой — двумя любящими и любимыми людьми — это искры и неподдельная химия между нами. Поэтому [работа вместе] только в плюс, я абсолютно счастлива в эти моменты», — призналась звезда.
Совместная работа, продолжила она, хорошо влияет на семейную жизнь, поскольку супруги могут проводить вместе больше времени и творить сообща.
Ляйсан Утяшева состоит в браке с комиком Павлом Волей с 2012 года. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м Утяшева стала мамой во второй раз. У пары появилась дочь София.
28 июня 2025 года Утяшева празднует 40-летие.
До этого Ляйсан Утяшева показала редкие кадры с дочерью в Волгограде.
Ранее Утяшева рассказала, что поддерживает себя в форме с помощью спорта и правильного питания.