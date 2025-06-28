На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ляйсан Утяшева рассказала о химии между ней и Павлом Волей

Гимнастка Утяшева заявила, что ей нравится сотрудничать с мужем Павлом Волей
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о творческом сотрудничестве со своим мужем — шоуменом Павлом Волей. Ее цитирует ТАСС.

По словам Утяшевой, ей в принципе нравится сотрудничать с коллегами по цеху, поскольку она очень коммуникабельный человек.

«Сотрудничество [в медиапроектах] между мужем и женой — двумя любящими и любимыми людьми — это искры и неподдельная химия между нами. Поэтому [работа вместе] только в плюс, я абсолютно счастлива в эти моменты», — призналась звезда.

Совместная работа, продолжила она, хорошо влияет на семейную жизнь, поскольку супруги могут проводить вместе больше времени и творить сообща.

Ляйсан Утяшева состоит в браке с комиком Павлом Волей с 2012 года. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м Утяшева стала мамой во второй раз. У пары появилась дочь София.

28 июня 2025 года Утяшева празднует 40-летие.

До этого Ляйсан Утяшева показала редкие кадры с дочерью в Волгограде.

Ранее Утяшева рассказала, что поддерживает себя в форме с помощью спорта и правильного питания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами