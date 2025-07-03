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Бут рассказал о судьбе картин, написанных им в американской тюрьме

Бут: написанные в США картины вывезли российские дипломаты
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Известный российский предприниматель, депутат и член Творческого союза художников России Виктор Бут рассказал, что его картины, написанные в американской тюрьме, вывезли из США российские дипломаты. Эти работы можно будет увидеть на выставке в Пекине, сообщил он в интервью РИА Новости.

«Те работы, которые составили выставку, попали в Россию во многом благодаря усилиям наших дипломатов», — поделился Бут.

Он отметил, что путь этих картин в РФ был непрост. По словам предпринимателя, часть работ была утрачена, поскольку американская сторона отказалась передавать их России.

Бут выразил благодарность сотрудникам генконсульства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые сохранили часть работ и передали его семье.

В апреле 2012 года суд Нью-Йорка признал Виктора Бута виновным в ряде преступлений, включая сговор с целью продажи оружия, и в поддержке терроризма и приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Российские власти настаивали на невиновности Бута и пытались добиться его выдачи для отбывания наказания на родине. Но минюст США отказал, сославшись на «серьезность совершенного преступления».

В декабре 2022 года Виктора Бута, который на тот момент отсидел больше 12 лет в американской тюрьме, обменяли на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Ранее Виктор Бут сравнил отношение к заключенным в США и задержанным в Баку журналистам Sputnik.

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