В Рязани полицейские приняли учительницу за закладчицу и сломали ей руку

В Рязани полицейские сломали руку учительнице, приняв ее за закладчицу

В Рязани сотрудники полиции задержали бывшую учительницу, приняв ее за наркозакладчицу, когда она фотографировала цветы. В результате инцидента женщина получила перелом руки, сообщила пострадавшая в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

Валентина Волкова рассказала, что в конце мая находилась на природе и снимала цветы на телефон. К ней подошел мужчина в гражданской одежде, потребовавший показать телефон. После отказа он применил силу — заломил руки, повалил на землю и надел наручники.

По словам пострадавшей, в результате задержания она получила перелом плеча, разрыв сухожилия и множественные гематомы.

«Если бабушка днем фотографирует цветы — значит, она закладчица? Почему сотрудники не представились и не показали удостоверение?» — возмущается Волкова.

В МВД подтвердили, что 20 мая проводились оперативные мероприятия по борьбе с наркотиками. Заметив «подозрительное поведение» женщины, сотрудники попытались выяснить обстоятельства, но она начала уходить, что послужило причиной задержания. Сейчас проводится проверка действий полицейских.

Спустя месяц после инцидента рука женщины все еще плохо функционирует, требуется дальнейшее лечение.

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