Эксперт рассказал о чудодейственном влиянии улиток на кожу

Целебные вещества, содержащиеся в слизи улиток, способны оказать чудодейственное влияние на кожу. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил фермер, основатель «Союза улитководов» Сергей Балаев.

«От улиток можно получать муцин, но здесь важен вид улитки, потому что от виноградной, от ахатины никакой муцин для нашего лица не полезен. А если мы будем говорить про улитку «Мюллер», то это чудодейственное средство», — отметил эксперт.

Муцин от улиток «Мюллер», по его словам, разглаживает мимические морщины, лечит акне и ожоги.

Врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская до этого предупреждала, что акне могут провоцировать фастфуд, жирная и жареная пища, которые содержат трансжиры, например, пицца, чипсы, гамбургеры, картофель фри.

Кроме того, по ее словам, воспаления на коже могут возникать на фоне употребления быстрых углеводов, в частности сахара и рафинированных продуктов.

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