Врач назвала продукты, вызывающие акне

Акне могут провоцировать фастфуд, жирная и жареная пища, которые содержат трансжиры, например, пицца, чипсы, гамбургеры, картофель фри. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская.

По ее словам, воспаления на коже могут возникать на фоне употребления быстрых углеводов, в частности сахара и рафинированных продуктов. Врач пояснила, что они приводят к повышению глюкозы и накоплению инсулина, что ухудшает заживление кожи и вызывает высыпания.

При непереносимости лактозы проблема может возникать на фоне потребления молока, отметила Кливитская.

«Важно отметить и кофе, в зернах которого находятся органические кислоты. Они повышают уровень кортизола — гормона стресса, а он стимулирует работу сальных желез, которые и способны вызвать акне. В таком случае лучше переходить на травяные чаи и цикорий», — заключила она.

Главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, научно-медицинский просветитель, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов до этого говорил, что главной причиной появления акне является генетически опосредованный воспалительный процесс, который запускается в определенный момент жизни человека.

Ранее ученые выяснили, как акне может разрушить психическое здоровье.