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Две мигрантки, мать и няня годовалой девочки, распространяли наркотики в Подмосковье

В Подмосковье две приезжие, мать и няня дошкольницы, распространяли наркотики
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МВД России

В Московской области правоохранители задержали двух иностранок, которых подозревают в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, в марте 2025 года мать годовалой девочки получила сообщение в мессенджере с предложением о криминальной подработке — распространению наркотиков. Женщина не только согласилась на участие в незаконной деятельности, но и привлекла к ней няню своей дочери.

«Вместе они делали закладки с наркотиками во время прогулок с годовалым ребенком в городе Серпухове, в том числе и на детских площадках», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При задержании у женщин обнаружили три свертка с мефедроном, еще два оперативники изъяли из тайников на улице Советской. В ходе осмотра квартиры, где проживают подозреваемые, оперативники нашли еще 106 свертков с аналогичным веществом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств» УК РФ. Фигурантки заключены под стражу.

Ранее в Уфе правоохранители поймали двух многодетных матерей-закладчиц.

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