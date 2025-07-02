В Башкирии полиция задержала наркодельца и двух многодетных матерей-наркокурьеров

В Уфе полиция поймала наркодельца и двух многодетных матерей-курьеров

В Уфе сотрудники регионального МВД России задержали троих местных жителей, участвовавших в производстве и распространении наркотиков. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Первым из задержанных оказался 28-летний мужчина, который организовал в доме своей матери теплицу, где выращивал коноплю. Он изготавливал марихуану и передавал ее через курьеров дальше.

«В ходе обыска полицейские обнаружили около 100 кустов конопли, 5 кг готовой марихуаны и оборудование для выращивания и переработки запрещенных веществ», — рассказали в полиции.

Также правоохранители задержали двух многодетных матерей, которые участвовали в криминальной схеме как курьеры. Во время досмотра их транспортных средств и квартир было изъято 350 граммов запрещенных веществ, среди которых оказались гашиш, кокаин и мефедрон.

Возбуждено уголовное дело, все трое фигурантов арестованы.

Ранее в ХМАО многодетную мать арестовали за распространение наркотиков.