Священник предрек россиянам, живущим за границей, гонения и расстрелы

Протоиерей Андрей Ткачев призвал россиян возвращаться на родину. В противном случае он считает, что за границей их ждут гонения и расстрелы, его слова приводит Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Беги оттуда, пока у тебя ноги ходят, потом захочешь убежать — не сможешь. <...> Влепят тебе бубновый туз на грудь и бубновый туз между лопаток. И будешь ходить по проезжей части, как евреи в Третьем Рейхе. Потому что ты русский», — заявил Ткачев.

Он считает, что такая печальная участь, в частности, ждет тех граждан России, которые живут во Франции и США. По мнению протоиерея, вскоре в этих странах начнутся такие времена, когда русским запретят молиться Богу и начнут расстреливать вместе с детьми.

До этого протоиерей Ткачев заявил, что современные женщины слишком много требуют и не хотят находиться в тени мужчин, несмотря на то, что «Бог сотворил мужа человеком, а жену — помощницей ему».

Он призвал мужчин молиться о том, чтобы найти себе такую женщину, которая будет крепким тылом, не захочет «светиться и вылазить из-под мужчины». По мнению священника, такими качествами обладает жена офицера, которая является умным человеком, знающим свое место, умеющая ждать и умерять требования ради высшей цели.

Ранее российский священник осудил безучастных к СВО россиян и назвал их «трутнями».