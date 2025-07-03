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Во Франции похитили и после выкупа освободили владельца узбекского банка

Monde: во Франции после выкупа отпустили владельца узбекского банка Anorbank
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В Париже похитили и после выкупа спустя два дня освободили владельца узбекского цифрового банка Anorbank Кахромонжона Олимова. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

Инцидент произошел 23 июня. Мужчину насильно вывезли за пределы города и удерживали в общей сложности двое суток в подвале особняка недалеко от Ниццы. После частичной выплаты выкупа банкира отпустили.

«По словам врача парижской больницы, у Олимова зафиксированы множественные синяки и повреждения. Сам он жаловался на бессонницу и постоянную настороженность», — говорится в материале.

Кахромонжон Олимов является крупнейшим акционером коммерческого цифрового банка Anorbank — ему принадлежит 95,1% акций компании. В самом банке уже заявили, что инцидент не имеет отношения к операционной деятельности учреждения.

26 июня четверо россиян похитили журналиста из его отеля в Паттайе. Ворвавшись к 26-летнему журналисту Дэвиду Бланку в номер, они направили на него дуло пистолета, накрыли лицо черным пакетом и надели наручники. Одного из подозреваемых уже задержала полиция, трое его подельников объявлены в розыск.

Ранее банду украинцев, похищавшую мигрантов, ликвидировали в Польше.

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