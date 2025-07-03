Свердловчанин изрезал ножом сына-геймера из-за компьютерной игры

В Свердловской области отец расправился с сыном, который мешал ему спать, шумно играя в онлайн-игру. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в ночь на 15 мая в Пышминском районе. 53-летний мужчина выпил и вскоре отправился спать, но не мог заснуть из-за шума в доме — его 29-летний сын играл в онлайн-игру. Сначала отец попросил своего отпрыска вести себя тише, но между ними возник конфликт. Тогда хозяин вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанес им два удара.

Молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы. Его родитель признал свою вину. В ближайшее время он предстанет перед судом. В УМВД по Свердловской области уточнили, что о поножовщине в полицию сообщила мать нападавшего. Стражи порядка приехали на место, но обнаружили уже бездыханное тело одного из участников ссоры.

Ранее в Пензенской области сын ударил мать ножом в глаз из-за оплаты коммуналки.