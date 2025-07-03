Женщина утверждает, что «съела собственное ребро» после операции

Independent: американка съела свое ребро после операции

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Женщина из США утверждает, что «съела собственное ребро» после операции, пишет Independent.

По словам женщины, ей потребовалось удалить ребро из-за редкого гематологического заболевания. После операции она попросила врачей вернуть ей кость — и они согласились. Ребро было передано ей в небольшом контейнере вместе с остатками прилегающей мышечной ткани.

Дома, чтобы сохранить кость чистой, американка решила сварить ее. Однако вместо того, чтобы выбросить мясо, девушка захотела попробовать его.

«Я действительно попробовала немного своей собственной человеческой плоти», — призналась она, признавшись, что вкус был «очень плохим».

Рассказ американки вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети. Некоторые комментаторы выразили шок и непонимание, другие — отреагировали с юмором. Сама женщина не осталась в стороне и обвинила критиков в завистливости.

«Вы просто завидуете, что я попробовала запретную еду», — уверенна она.

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