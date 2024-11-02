Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соцсети удивило уличное блюдо из Китая, похожее на клок волос

OC: в Китае набирает популярность уличное блюдо, похожее на волосы

close
соцсети

Пользователей соцсетей удивило новое уличное блюдо, набирающее популярность в Китае, пишет Oddity Central. По мнению людей, еда своим видом напоминает им клок волос.

Новая закуска, подаваемая на улицах Чэнду, вызвала бурю обсуждений благодаря своему уникальному виду: она напоминает клок черных человеческих волос. Эта закуска из сушеной цианобактерии является неотъемлемой частью китайской кухни и традиционно используется в супах и бульонах, особенно в канун Нового года. Ее название на кантонском языке ассоциируется с удачей и богатством.

Тем не менее, уличные торговцы в Чэнду изобрели новый способ ее подачи, сохраняя оригинальный 'волосатый' вид. Блюдо поджаривают и подают с острым соусом, а популярность необычной закуски стремительно растет, привлекая внимание как зрителей, так и блогеров. Те, кто рискнул попробовать блюдо, говорят, что оно весьма вкусное.

Ранее в Китае стали популярными банкетные залы на колесах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами