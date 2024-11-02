Соцсети удивило уличное блюдо из Китая, похожее на клок волос

Пользователей соцсетей удивило новое уличное блюдо, набирающее популярность в Китае, пишет Oddity Central. По мнению людей, еда своим видом напоминает им клок волос.

Новая закуска, подаваемая на улицах Чэнду, вызвала бурю обсуждений благодаря своему уникальному виду: она напоминает клок черных человеческих волос. Эта закуска из сушеной цианобактерии является неотъемлемой частью китайской кухни и традиционно используется в супах и бульонах, особенно в канун Нового года. Ее название на кантонском языке ассоциируется с удачей и богатством.

Тем не менее, уличные торговцы в Чэнду изобрели новый способ ее подачи, сохраняя оригинальный 'волосатый' вид. Блюдо поджаривают и подают с острым соусом, а популярность необычной закуски стремительно растет, привлекая внимание как зрителей, так и блогеров. Те, кто рискнул попробовать блюдо, говорят, что оно весьма вкусное.

Ранее в Китае стали популярными банкетные залы на колесах.