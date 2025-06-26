В Петербурге педофил заманил к себе пять мальчиков и приставал к ним

В Петербурге мужчину осудили за то, что заманивал к себе мальчиков и приставал

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который заманивал к себе несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Все преступления происходили в период с января по апрель 2024 года в квартире фигуранта на улице Антонова-Овсеенко. Как установил суд, мужчина приглашал к себе мальчиков в возрасте от девяти до 11 лет под предлогом поиграть в игры на телефоне, в квартире он приставал к ним.

Всего от действий мужчины пострадали пять школьников.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима. Ему также запретили в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними. Его обязали выплатить двум несовершеннолетним по 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Ростовской области мужчина пленил трех школьниц и насиловал их.