Армянский парламент ратифицировал соглашение о деятельности Российско-армянского университета

Парламент Армении ратифицировал межправительственное соглашения с Россией о работе на территории республики Российско-армянского университета (РАУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за ратификацию документа проголосовали 85 депутатов.

Как сообщал заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, РАУ работал в соответствии с соглашением 1997 года, но за это время изменились законодательства обеих стран и условия, поэтому необходимо было прописать в новом соглашении все детали касательно управления вузом и реализации образовательных программ.

По данным Минобрнауки России, РАУ, основанный в 1997 году, является одним из главных совместных проектов РФ и Армении в области гуманитарного сотрудничества. Преподавание в университет ведется на двух языках. В настоящее время студентами вуза являются более 5,2 тысячи студентов. Учебное заведение предоставляет возможность освоить в том числе российские образовательные программы, по окончании которых студенты получают два диплома.

Соглашение, подписанное в 1997 году, уже не соответствует законодательству двух стран — учредителей вуза, поэтому потребовалось подписать новое. Новое соглашение призвано обновить принципы финансирования РАУ и формирования его руководства.

Ранее Путин заявил, что в Баку планируется открыть Российско-азербайджанский университет.