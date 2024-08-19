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Путин заявил, что в Баку планируется открыть Российско-азербайджанский университет

Путин: Москва и Баку работают над созданием совместного университета

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета. О такой инициативе рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров, передает ТАСС.

«Мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе — обсуждается инициатива создания в Баку Российско-азербайджанского университета. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем», — заявил российский лидер.

Путин также добавил, что с российской стороны готов подключить к проекту Санкт-Петербургский государственный университет.

18 августа Путин прибыл в Баку с государственным визитом. 19 августа в резиденции «Загульба» в 40 км от столицы Азербайджана прошли переговоры президентов двух стран в узком составе.

В начале переговоров российский лидер поблагодарил Алиева за приглашение в Баку и сказал, что они давно договаривались о визите. Также он заявил, что российская сторона «благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку» в стране.

Алиев сообщил, что обсудил с главой российского государства двусторонние и региональные вопросы.

Ранее Путин прокомментировал урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией.

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