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В лесу под Екатеринбургом нашли изуродованное тело 26-летней матери двоих детей

В Качканаре нашли тело матери двух детей, которая пропала после ссоры с мужем
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Ирина Ярославцева/VK

В Свердловской области нашли изуродованное тело матери двоих детей, которая исчезла два месяца назад. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на знакомую семьи.

Тело 26-летней Ирины Ярославцевой, пропавшей 4 мая, нашли 2 июля в лесу в Качканаре. На нем были физические увечья, следователи считают смерть девушки насильственной.

«Лесник нашел тело Ирины и вызвал полицию. На шее были найдены следы удушья, а также следы от укусов диких зверей. Тело лежало в лесу неподалеку от города. Мне кажется, его могли туда подбросить», — говорит подруга жертвы.

Близкие погибшей утверждают, что перед исчезновением Ирина поссорилась со своим гражданским мужем. Сергей часто поднимал на нее руку, и в полиции знали об этом, но никаких мер не предпринимали. Обычно мужчина применял к сожительнице физическое насилие, когда выпивал: «волосы выдирал, зубы выбивал, оставил шрам на лбу». По словам знакомой, после последнего конфликта у Ирины остались синяки, и она несколько дней сидела дома. Известно, что Сергей участвовал в поисках жены, он же винил подруг Ирины в том, что они якобы прячут ее у себя.

У Ирины Ярославцевой остались шестилетний сын и трехлетняя дочь. Сейчас дети погибшей находятся с ее матерью, а знакомые девушки открыли сбор на похороны. В СУ СКР по Свердловской области отказались от официального комментария.

Ранее россиянин задушил возлюбленную и вместе с матерью закопал ее в поле.

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