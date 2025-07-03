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Врач объяснил, почему кола увеличивает риск образования камней в почках

Врач Сепп: 500 мл колы в день повышает риск образования камней в почках на 25%

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В коле (и в некоторых других газированных напитках, преимущественно, темного цвета) содержатся оксалаты, которые увеличивают риск образования камней в почках. Кроме того, содержащаяся в коле и других напитках фосфорная кислота, также способствует образованию камней, рассказал «Газете.Ru» врач, доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.

«500 мл сладкой газировки в день повышают риск образования уратных камней на 25%. Основные компоненты в сладких и окрашенных напитках, которые увеличивают риск камнеобразования, — это оксалаты (строительный материал камнеобразования), фосфорная кислота (приводит к повышению уровня кальция в крови и накоплению фосфатов кальция в почках) и сахар (приводит к обезвоживанию организма). Проблемы для здоровья могут появиться в связи со значительным избытком этих веществ в организме. При употреблении таких напитков зачастую краткосрочное сильное повышение концентрации того или иного компонента, например, сахара, в организме перегружает адаптационные механизмы и может привести к нежелательным последствиям для здоровья», – объяснил доктор.

При этом ответа на вопрос «как быстро могут образоваться камни при злоупотреблении газировкой» нет.

«Многое зависит от предрасположенности конкретного человека к развитию мочекаменной болезни, его образа жизни и рациона. Кроме того, имеют значение и масштабы злоупотребления газированными сладкими напитками. Любые компоненты сладких газированных напитков, в том числе и «диетических», оказывают влияние на процессы метаболизма», — рассказал Сепп.

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