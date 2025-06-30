Развеян миф об опасности купания сразу после еды

Купание в море после еды не повышает риск утопления или расстройств пищеварения. Об этом заявил профессор неотложной медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Левин в интервью изданию Maxima, развеяв один из самых устойчивых мифов.

Согласно распространенному заблуждению, купание сразу после еды может спровоцировать тепловой удар или судороги, которые в воде могут привести к утоплению. В основе мифа лежит физиологическое объяснение, кажущееся логичным, но научно не подтвержденным: после еды кровь якобы устремляется к органам пищеварения, а мышцы получают меньше кислорода и становятся более подверженными судорогам. Кроме того, считается, что физическая нагрузка на полный желудок может вызвать тошноту и рвоту.

Как отметил эксперт, сторонники запрета на купание после еды обычно ссылаются на два аргумента: перераспределение крови и повышенную нагрузку на ЖКТ. Однако, по словам Левина, объем крови, который реально меняет направление в процессе пищеварения, незначителен и не способен вызвать судороги. А риск тошноты или рвоты при умеренной активности в воде крайне мал.

Профессор напомнил, что еще в 1960-х годах ученые провели исследования и доказали: еда не влияет на физическую выносливость даже у профессиональных пловцов. Таким образом, с научной точки зрения купание после еды безопасно.

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