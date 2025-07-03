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В Волгограде из аптек пропал ряд препаратов для абортов

V1.RU: в Волгограде из аптек пропал ряд рецептурных препаратов для абортов
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде из аптек пропали некоторые рецептурные препараты для экстренного прерывания беременности, пишет Telegram-канал V1.RU.

Как пишет канал, ссылаясь на фармацевтов, таблетки в аптеки не завозят уже больше месяца, а некоторые препараты вовсе исчезли со складов.

Какие именно препараты перестали продаваться, выяснить не удалось, уточняет V1.RU.

Накануне депутат Виталий Милонов заявил, что в Госдуме обсуждается возможность введения запрета на проведение абортов 8 июля, когда в России отмечается День семьи, любви и верности. По его словам, это станет важной частью праздника, который посвящен традиционным ценностям.

Если запрет будет введен, то исключения затронут лишь ситуации, когда речь идет о спасении жизни — в этих случаях аборты проводить разрешат, заключил Милонов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко ранее заявил, что в регионе осталась только одна частная клиника, которая занимается абортами.

Ранее в Брянской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам.

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