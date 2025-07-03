Россиянам рассказали, как уровень дофамина влияет на настроение и поведение

Уровень дофамина, или «гормона удовольствия», может влиять на настроение и поведение людей. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт-биохакер Мария Молоствова.

По ее словам, дефицит этого гормона грозит потерей интереса и мотивации. Эксперт отметила, что дофамин также выступает в роли «гормона ожидания вознаграждения» во время процесса выполнения какой-либо деятельности.

«Важно понимать, что процесс — это не только цель. Удовольствие можно извлечь из самого действия, а не только его результата. Мы должны учиться получать удовольствие от каждого шага на пути к цели», — пояснила Молоствова.

Специалист добавила, что дофамин также играет роль в расширении сосудов, повышении адреналина, регуляции стресса, моторики, инсулина, повышении концентрации и других процессах.

Ученые из Северо-Западного университета (США) до этого выяснили, что дофамин, широко известный как «гормон удовольствия», помогает распознавать угрозы, адаптироваться к ним и формировать стратегии избегания. Они стремились выяснить, почему одни люди успешно обучаются избегать опасностей, тогда как у других подобное поведение становится навязчивым и провоцирует тревогу, депрессию или ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство).

Ранее ученые узнали, у кого «уколы для похудения» могут вызвать депрессию.