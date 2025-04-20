Ученые узнали, у кого «уколы для похудения» могут вызвать депрессию

Ученые из США, Бразилии, Ирана и Израиля установили, что инъекционные препараты для похудения, такие как «Оземпик», повышают риск депрессии и суицидальных мыслей у людей с определенным типом дофаминовой активности. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Neuropharmacology (CurNeuro).

«Оземпик» и его аналоги имитируют работу гормона глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). В желудке ГПП-1 выделяется после каждого приема пищи. Этот гормон помогает вырабатывать больше инсулина — таким образом происходит снижение уровня глюкозы в крови и замедление скорости опорожнения желудка.

Команда использовала передовые фармакогенетические методы, чтобы выявить генетические особенности, которые могут делать некоторых людей более уязвимыми к побочным психическим эффектам этих препаратов. Исследование показало, что лекарства, действующие на рецепторы GLP-1, могут по-разному влиять на людей в зависимости от их дофаминовой активности. Так, у пациентов с пониженной функцией дофаминовой системы (гиподофаминергией) риск депрессивных симптомов возрастает.

Авторы также обнаружили связь между приемом этих препаратов и изменениями в ключевых генах, регулирующих настроение и мотивацию — DRD3, BDNF и CREB1. Нарушение в работе этих генов может способствовать развитию депрессии и суицидального поведения.

«Депрессия была наиболее часто фиксируемым психическим побочным эффектом, за которым следовали тревожность и суицидальные мысли. Наши выводы подчеркивают необходимость дальнейших исследований агонистов ГПП-1 для защиты здоровья пациентов», — объяснил профессор хирургии Медицинской школы Университета Аризоны и соавтор исследования Кай Уве Левандовски.

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