Женщина сделала инъекцию ботокса «нового типа» и попала в реанимацию

LADBible: британка оказалась в реанимации после ботокса нового типа

Жительница графства Дарем пережила тяжелое медицинское осложнение и попала в реанимацию после инъекции ботокса «нового типа», проведенной в одной из частных клиник, пишет LADBible. По данным медиков, пациентке потребовалась срочная госпитализация из-за неожиданной реакции организма на препарат.

Согласно информации, полученной от представителей местной службы здравоохранения, женщина обратилась за помощью через два дня после процедуры, испытывая сильную слабость, затрудненное дыхание и проблемы с глотанием. После обследования врачи диагностировали начальную стадию ботулизма, вызванного неправильным введением препарата.

«Это был крайне тревожный случай», — заявил представитель регионального управления здравоохранения.

На данный момент проводится расследование обстоятельств произошедшего. Рассмотрение вопроса о возможных нарушениях со стороны клиники находится на контроле у местных властей.

«Мы настоятельно рекомендуем гражданам обращаться только к лицензированным специалистам и проходить подобные процедуры в проверенных медицинских учреждениях.», — говорится в заявлении.

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