Врач ответил, почему ботокс в косметологии перестает работать

Инъекции ботокса могут переставать работать, если у человека вырабатываются антитела к ботулотоксину. Об этом kp.ru рассказал главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, научно-медицинский просветитель, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

«Случаи достаточно редкие. По научным данным — 0,3-1% пациентов. По моей практике ботокс не работает у одного-двух из 1 тыс. пациентов. И примерно у 20-50 человек эффект кратковременный — сохраняется меньше месяца», — уточнил врач.

По его словам, при правильном введении ботокса он будет действовать локально и не попадет в системный кровоток, поэтому не нанесет вреда внутренним органам. Однако Быканов подчеркнул, что косметология не является медицинской необходимостью, поэтому женщины могут обойтись и без таких инъекций.

В компании «Биннофарм Групп» до этого сообщили «Газете.Ru», что, согласно опросу, 68% россиянок заинтересованы в инъекционных процедурах. Из них 76% предпочитают инъекции с использованием ботулотоксина.

Ранее врач рассказал о побочных эффектах ботокса.