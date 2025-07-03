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Мужчина пытался вывезти из РФ лом золота под видом фурнитуры, окрашенной в серебряный цвет

В Дагестане таможенники задержали мужчину с ломом золота на 6 млн рублей
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Федеральная таможенная служба

Дагестанские таможенники пресекли контрабанду лома золота в Турцию. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В аэропорту Махачкалы инспекторы в рамках выборочной проверки остановили 37-летнего мужчину, который следовал через «зеленый» коридор. При досмотре его багажа таможенники обнаружили большое скопление металлических предметов. Ими оказались монеты, пуговицы, штифты ремней, пряжки и другие предметы фурнитуры, которые были окрашены в серебряный цвет.

Пассажир пояснил, что все предметы вез с целью перепродажи.

«Экспертиза установила, что все предметы изготовлены из переплавленного золота 900-й пробы», — рассказали в ФТС, добавив, что специалисты оценили вещи примерно в шесть миллионов рублей.

Теперь пассажиру грозит уголовная ответственность по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов» УК РФ, наказание по которой предусматривает штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее В Пулково таможенники изъяли у учительницы жемчужное колье за 2,5 млн рублей.

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