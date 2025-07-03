С нового учебного года в российских школах будут оценивать инклюзивную среду

Минпросвещения РФ с 1 сентября начнет оценивать инклюзивную среду во всех школах

Минпросвещения России с 1 сентября вводит ежегодную оценку инклюзивной среды во всех российских школах. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.

«Для этого, по поручению президента России, уже разработана и утверждена специальная модель с четкими критериями – как должна работать инклюзивная школа», — сказала она.

По мнению Фальковской, эта инициатива поможет своевременно принимать решения в сфере управления образованием и системно улучшать условия для учеников.

Министерство отмечает, что число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза. По данным Минпросвещения, 61% таких школьников на сегодняшний день обучаются в общеобразовательных организациях.

До этого в министерстве сообщили, что оценка за поведение будет выставляться классным руководителем с учетом мнения педагогов, работающих с ребенком, и администрации школы.

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