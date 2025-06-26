В Минпросвещения рассказали, кто будет ставить оценки за поведение в школах

Минпросвещения: оценку за поведение в школах будет ставить классный руководитель

Оценка за поведение будет выставляться классным руководителем с учетом мнения педагогов, работающих с ребенком, и администрации школы. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения.

«Предлагается, что оценку за поведение будет выставлять классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации», — отмечается в публикации.

В министерстве по итогам заседания Всероссийского экспертного педагогического совета также заявили, что апробация системы оценивания поведения начнется 1 сентября, для проведения пилотного проекта выбрали 84 школы.

«С 1 сентября в школах нескольких регионов начнется апробация системы оценивания поведения учеников», — сказали там.

В прошлом году председатель общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Иконников предложил вернуть в российские школы оценку за поведение. По его словам, критерии этих оценок могла бы определить Российская академия образования.

Ранее были названы регионы, в школах которых введут оценки за поведение.