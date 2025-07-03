Фрагменты сбитых дронов продолжают находить жители Липецкой области после налета

Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) до сих пор находят в районе гибели женщины в Липецком округе, а также в Ельце. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также он опубликовал обращение к жителям региона об обломках дронов — он предупредил граждан, чтобы те разъяснили детям опасность таких предметов.

«Пусть они (дети) сразу сообщают взрослым, если что-то подобное увидят. Специалисты оперативно выезжают на место для обезвреживания и изучения находок», — написал чиновник.

Артамонов призвал не приближаться к обломкам беспилотников.

«Немедленно сообщите экстренным службам по номеру 112», — добавил он.

Утром 3 июля губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Липецкую область сильно пострадал дом, его жительница получила несовместимые с жизнью ранения, повреждены соседние здания и автомобиль. По его словам, никому переселение в пункты временного размещения не понадобилось.

Ранее водители в Иркутской области попытались сбить камнями вылетающие из фуры дроны.