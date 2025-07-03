На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фрагменты сбитых дронов продолжают находить жители Липецкой области после налета

Артамонов: обломки БПЛА продолжают находить в Липецке, где погибла женщина
true
true
true
close
Shutterstock

Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) до сих пор находят в районе гибели женщины в Липецком округе, а также в Ельце. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также он опубликовал обращение к жителям региона об обломках дронов — он предупредил граждан, чтобы те разъяснили детям опасность таких предметов.

«Пусть они (дети) сразу сообщают взрослым, если что-то подобное увидят. Специалисты оперативно выезжают на место для обезвреживания и изучения находок», — написал чиновник.

Артамонов призвал не приближаться к обломкам беспилотников.

«Немедленно сообщите экстренным службам по номеру 112», — добавил он.

Утром 3 июля губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Липецкую область сильно пострадал дом, его жительница получила несовместимые с жизнью ранения, повреждены соседние здания и автомобиль. По его словам, никому переселение в пункты временного размещения не понадобилось.

Ранее водители в Иркутской области попытались сбить камнями вылетающие из фуры дроны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами