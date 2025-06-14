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Россиянин расправился с курьером, который не пропустил его на переходе

В Красноярском крае пешеход удушил футболкой не пропустившего водителя

Пешеход удушил 19-летнего водителя его же футболкой за то, что он не пропустил его на переходе в Сосновоборске. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, около 23:00 12 июня около 23:00 33-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к остановившемуся на красный свет светофора автомобилю. Он обвинил 19-летнего водителя в том, что тот ранее не уступил ему дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина ударил юношу по лицу, схватил его за футболку и некоторое время бежал за машиной, душа водителя. Вскоре он отпустил его, но было уже поздно. Пострадавший потерял сознание от удушья и съехал с дороги. Медики не смогли его реанимировать. Все произошло на глазах у девушки потерпевшего.

Подозреваемый признал, что был пьян и схватил водителя, который ему что-то пытался объяснить, но что именно он уже не помнит. После случившегося он спокойно пошел в магазин, не осознавая масштаба случившегося. Его задержали в ту же ночь. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянин поссорился с соседом из-за шума и в отместку сжег его машину.

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