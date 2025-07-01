Россиянкам дали совет, как улучшить отношения с партнером

Многим людям тяжело хвалить своего партнера, однако это может значительно улучшить отношения. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова.

Она подчеркнула, что человек, чувствующий обратную связь за поступок, ощущает свою значимость и старается сделать еще больше.

«Когда ваши ожидания к идеальному мужу станут чуть ниже, вы научитесь хвалить за мелочи и отдавать эмоциональную реакцию за них, мужчина будет делать больше», — сказала специалист.

До этого главный психолог Twinby Лариса Каравайцева рассказала, как мужчины и женщины выбирают себе партнеров на сайтах знакомств. По ее словам, россиянки выбирают себе пару по психологическим и физическим характеристикам. Наиболее значимы для них — фотографии и возраст, но не рост.

Мужчины при этом обращают особое внимание только на фото девушек — годы их интересуют не так сильно, отметила эксперт.

Ранее психолог объяснил, как понять, что любовь прошла и стала привычкой.