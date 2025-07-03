Астроном ответила, увидят ли москвичи уникальные серебристые облака

Жители и гости Москвы смогут увидеть серебристые облака в июле даже в центре города, когда установится ясная погода. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она уточнила, что это уникальное атмосферное явление, которое можно наблюдать только в летнее время.

«Солнце в это время садится не глубоко за горизонт, и его лучи подсвечивают самые верхние слои этих облаков, состоящих из образовавшихся на пылинках льдинок», — пояснила Рублева.

По ее словам, особенностью таких облаков является и то, что их можно разглядеть только в темноте. Поэтому она посоветовала наблюдать за явлением в промежуток с 01:00 до 02:00, когда наиболее темно.

Международная команда астрономов с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» до этого совершила прорыв в изучении молодых экзопланет. В системе YSES-1, расположенной в 360 световых годах от Земли, ученые обнаружили необычные атмосферные явления и процесс формирования спутников. Наблюдения показали, что на планете YSES-1c облака состоят из силикатных частиц, напоминающих песок.

Ранее японские спутники раскрыли тайны облаков Венеры.