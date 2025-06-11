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Астрономы нашли молодую экзопланету с новым типом облаков

Nature: облака на планете YSES-1 состоят из похожих на песок силикатных частиц
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NASA

Международная команда астрономов с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» совершила прорыв в изучении молодых экзопланет. В системе YSES-1, расположенной в 360 световых годах от Земли, ученые обнаружили необычные атмосферные явления и процесс формирования спутников. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Наблюдения показали, что на планете YSES-1c облака состоят из силикатных частиц, напоминающих песок.

Кроме того, вокруг соседнего мира YSES-1b был выявлен редкий околопланетный диск, питающий формирование лун.

В целом система возрастом 16,7 млн лет оказалась неожиданно зрелой для наблюдаемых процессов.

Особый интерес представляют силикатные облака YSES-1c, демонстрирующие самую сильную особенность поглощения из когда-либо наблюдавшихся на экзопланетах.

Не менее удивительным оказалось обнаружение околопланетного диска вокруг YSES-1b.

«Всего известно три подобных диска, и этот —- самый старый из них», — отметили исследователи.

Открытие ставит новые вопросы о продолжительности процессов формирования лун, а также дает ключи к пониманию формирования нашей Солнечной системы.

Ранее астрономы нашли потенциально обитаемую суперземлю с помощью нового метода.

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